Gesundheitshäppchen

Wir alle bewegen uns zu wenig, wie Studien zeigen („Sitzen ist das neue Rauchen“). Doch in uns allen schlummert das natürliche Bedürfnis nach Rhythmus und Bewegung. "Rhythm and Moves" bringt den Spaß an der Bewegung zurück!

Lernen Sie eine Bandbreite an Dehnungen, Streckungen, Qigong-Übungen und Tanzschritten kennen, die Sie spielend leicht in Ihren Alltag integrieren können. Mehr Bewegung bedeutet mehr Lebensfreude und Sie tun etwas Gutes für Körper und Seele.

Das Beste daran: Alle können mitmachen! Ganz egal, ob 9 oder 99 Jahre. Vorkenntnisse? Nicht nötig! Rhythm and Moves – Weil Bewegung einfach guttut!

Thomas Spies, Heilpraktiker und Theologe.