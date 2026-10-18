Gesundheitskompetenz Herz - Vorhofflimmern – erkennen und handeln

Vorhofflimmern – erkennen und handeln

Gesundheitskompetenz ist die Grundlage für den Umgang mit Krankheit und Gesundheit. Die Auseinandersetzung mit einer Herzkrankheit erfordert eine Anpassung an die Erkrankung, eine Veränderung gewohnter Verhaltensweisen. Um als Herzpatient*in kompetent mit der Krankheit umgehen zu können, sie als Bestandteil des eigenen Lebens akzeptieren zu können, ist es wichtig, die Krankheit verstehen zu lernen.

Der Begriff „Gesundheitskompetenz“ umfasst das Wissen, die Motivation und die Fähigkeiten eines Betroffenen, wichtige Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und im Alltag anzuwenden. Die eigene Gesundheitskompetenz spielt eine wichtige Rolle, um im Alltag in den Bereichen der Krankheitsvorsorge, Krankheitsbewältigung, und Gesundheitsförderung Urteile fällen und Entscheidungen treffen zu können.