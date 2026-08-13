Gesundheitskompetenz Herz

Gesundheitskompetenz ist die Grundlage für den Umgang mit Krankheit und Gesundheit. Die Auseinandersetzung mit einer Herzkrankheit erfordert eine Anpassung an die Erkrankung, eine Veränderung gewohnter Verhaltensweisen. Um als Herzpatient*in kompetent mit der Krankheit umgehen zu können, sie als Bestandteil des eigenen Lebens akzeptieren zu können, ist es wichtig, die Krankheit verstehen zu lernen.

Der Begriff „Gesundheitskompetenz“ umfasst das Wissen, die Motivation und die Fähigkeiten eines Betroffenen, wichtige Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und im Alltag anzuwenden. Die eigene Gesundheitskompetenz spielt eine wichtige Rolle, um im Alltag in den Bereichen der Krankheitsvorsorge, Krankheitsbewältigung und Gesundheitsförderung Urteile fällen und Entscheidungen treffen zu können.

„Selbstmanagement“ bedeutet, aktiv mit Situationen umzugehen, die eigenen Ressourcen zu kennen und zu nutzen. Sind Patient*innen nicht in der Lage, Gesundheitsinformationen zu verstehen, können auch keine tragfähigen Gesundheitsentscheidungen getroffen werden. Es gibt keine Kompetenzen ohne Wissen. Wissen und Qualifikationen allein sind jedoch noch keine Garantien für kompetentes Handeln.

Kompetenz ist die Fähigkeit, in unerwarteten, offenen Situationen selbstorganisiert und kreativ zu handeln. Beim Erlebnis einer akuten Herzkrankheit oder dem Leben mit einer chronischen Herzerkrankung handelt es sich genau um solche verunsichernden und herausfordernden Situationen.

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