Auf der Gesundheitsmesse Ü60 präsentieren sich verschiedene Dienstleister, Initiativen, Pflegeeinrichtungen und Vereine.

Ziel ist es, die mentale und körperliche Gesundheit der Menschen Ü60 zu stärken und ihnen passende Hilfen an die Hand zu geben. Besuchen Sie informative Stände, erfahren Sie mehr über Prävention, Unterstützung im Alltag und soziale Angebote – und nutzen Sie die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und fachkundiger Beratung.