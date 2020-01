Gesundheit ist unser höchstes Gut und ihr kommt, insbesondere auch durch den demographischen Wandel, immer mehr Bedeutung zu. Stand früher noch die Heilung oder zumindest Besserung einer Erkrankung im Fokus, so legen wir heute immer größeren Wert auf Vorbeugung. Wir wissen, dass wir selbst sehr viel dazu beitragen können, nicht nur älter zu werden, sondern auch möglichst lange fit und gesund zu bleiben und somit Lebensqualität bis ins hohe Alter zu bewahren.

Einen Meilenstein in dem „Gesundheitskalender“ der Region setzt hierzu am 29. Februar 2020 (von 10.00 bis 17.00 Uhr) und 1. März 2020 (von 11.00 bis 17.00 Uhr) erneut die „GesundheitsMesse Reutlingen“. Für rund 80 auf dem Gesundheitsmarkt tätige regionale Unternehmen bietet die Messe eine optimale Plattform, ihre Produkte und Dienstleistungen gezielt einem interessierten und gesundheitsorientierten Publikum vorzustellen. Die Besucher wiederum erwartet in der Stadthalle Reutlingen neben der großen Ausstellung auch ein umfangreiches Vortrags- und Mitmachprogramm.

Durchgeführt wird dieses Event wieder von der Mattfeldt + Sänger Marketing und Messe AG zusammen mit dem Reutlinger General-Anzeiger als kooperierendem Medienpartner. Interessierte Unternehmen können sich vorab informieren unter www.gesundheit-reutlingen.messe.ag.

Parallel zu der GesundheitsMesse findet am 29. Februar 2020 auch das GEA-Medizinforum statt, welches gemeinsam mit den Kreiskliniken Reutlingen veranstaltet wird.