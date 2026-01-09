Gesundheitstage Balingen Fit & Gesund

Gesundheitliche Plattform für Lebensfreude, Fitness, Hilfestellung, Vorsorge und Prävention mit Vitalcheck-Parcour.

Unter dem Aspekt - informieren, ausprobieren und die eigene Gesundheit durchchecken lassen, dreht sich in der volksbankmesse in Balingen alles um das Thema Gesundheit.

Über 70 Gesundheitsanbieter beteiligen sich an der zweitätigen Publikumsfachmesse. Den eigenen Gesundheitszustand kann hier jeder Besucher an verschiedenen Stationen kostenlos durchchecken lassen. der Expertenbühne und im Vortragsraum stehen über 50 Mediziner und Gesundheitsexperten den Moderatoren des SWR Radio und den Besuchern Rede und Antwort