Gesundheitsworkshop

Neu und doch ganz alt. Jugum

Jugum – quasi das europäische Kloster-Yoga verbindet alte geistliche Traditionen mit moderner Körperarbeit.

In diesem Workshop stehen die Neun Gebärden des Hl. Dominikus im Fokus. Bewegungen, die an Yoga und Qigong erinnern, aber tatsächlich christlich geprägt sind. Ergänzt werden diese Übungen mit einem kurzen Blick auf die Grundlagen der Traditionellen Europäischen Medizin (TEM), dazu gehören Atemübungen, meditative Impulse und vorbereitende Körperübungen, die je nach körperlichen Voraussetzungen angepasst werden können.

Jugum: die andere Art sich (spirituell) zu bewegen. Für alle, ob mit christlichem Hintergrund oder einfach mit offenem Herzen.

Bitte bequeme Kleidung mitbringen. Keine Vorerfahrung notwendig.

Mit Thomas Spies, Heilpraktiker, Theologe und zertifizierter Jugum-Trainer (InstiTEM).

Kurs-Nr.: 25219

Eine Kooperation der keb Heilbronn mit Evang. Erwachsenenbildung Heilbronn-Brackenheim

