Get shorties Lesebühne - Blick auf Morgen

Seit 2001 ist die umtriebigste Lesebühne des Landes mit immer neuen Kurzgeschichten und einem Fundus von mehr als hundertfünfzig bewährten Texten unterwegs.

Im Rahmen des Literatursommers 2022 werden die Autor*innen von get shorties mit ihren Kurzgeschichten in die Zukunft blicken und fordern außerdem Schreibfreudige auf, dasselbe zu tun und ihre (Zukunfts-) Geschichten einzusenden an:

kultur@schillerstadt-marbach.de

Betreff: Literatursommer 2022 - get shorties.

Achtung: Die Kurzgeschichten dürfen nicht mehr als 1.600 Wörter beinhalten.

Einsendeschluss: 14. August 2022.

Die Autor*innen der besten Einsendungen werden auf die Bühne gebeten.

Der Eintritt ist frei.