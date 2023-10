Get Shorties Lesebühne

Die Lesebühne wurde 2001 von Ingo Klopfer gegründet - und wo haben die Autor:innen nicht schon überall gelesen! Im Friseursalon, in der Sauna, am Neckarstrand, auf dem Laufsteg, in verrauchten Jugendzentren, sogar in Seniorenresidenzen.

Nach mehr als 300 Lesungen und etwa 10000 verkauften Büchern von insgesamt 27 Autor:innen im eigenen Verlag kommen sie zum zweiten Mal ins Literaturhaus Heilbronn.

Keiner anderen Lesebühne gelingt so mühelos die Verknüpfung von Literatur, Kabarett und Comedy. In wechselnder Besetzung schreiben die Autor:innen regelmäßig neue Kurzgeschichten: literarisch, ironisch, scharfzüngig und saukomisch. Von absurder Alltagskomik bis skurrilen Begegnungen ist alles dabei, und zwischendurch gibt‘s Livemusik.