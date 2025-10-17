Die umtriebigste Lesebühne Süddeutschlands ist wieder zu Gast im Literaturhaus Heilbronn.

Seit 2001 ist die Get Shorties Lesebühne ununterbrochen im Dienst, mit immer neuen Kurzgeschichten und einem Fundus von hundertfünfzig bewährten Texten im Gepäck – das reicht locker für eine 24-Stunden-Nonstoplesung... Acht Autorinnen und Autoren schreiben in wechselnder Besetzung regelmäßig neue Kurzgeschichten: literarisch, ironisch, scharfzüngig und saukomisch. Von absurder Alltagskomik bis skurrilen Begegnungen ist alles dabei.