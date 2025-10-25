Get Shorties Lesebühne

Cafe Provinz Cottaplatz 4, 71672 Marbach am Neckar

Keiner anderen Lesebühne gelingt so mühelos die Verknüpfung von Literatur, Kabarett und Comedy wie der umtriebigsten Lesebühne Süddeutschlands. 

 In der Tradition von Wladimir Kaminer bis Torsten Sträter darf über Geschichten aus dem Alltag gelacht und gegrübelt werden. Acht Autor*innen schreiben regelmäßig neue Kurzgeschichten: literarisch, satirisch, scharfzüngig und saukomisch. Von Alltagskomik bis skurrilen Begegnungen ist alles drin, und zwischendurch gibt's Livemusik!

Info

Cafe Provinz Cottaplatz 4, 71672 Marbach am Neckar
Theater & Bühne
Google Kalender - Get Shorties Lesebühne - 2025-10-25 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Get Shorties Lesebühne - 2025-10-25 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Get Shorties Lesebühne - 2025-10-25 20:00:00 Outlook iCalendar - Get Shorties Lesebühne - 2025-10-25 20:00:00 ical

Tags