get shorties Lesebühne

Keiner anderen Lesebühne gelingt so mühelos die Verknüpfung von Literatur, Kabarett und Comedy wie der umtriebigsten Lesebühne Süddeutschlands.

In der Tradition von Wladimir Kaminer bis Torsten Sträter darf über Geschichten aus dem Alltag gelacht und gegrübelt werden. Acht Autor*innen schreiben regelmäßig neue Kurzgeschichten: literarisch, satirisch, scharfzüngig und saukomisch. Von Alltagskomik bis skurrilen Begegnungen ist alles drin, und zwischendurch gibt's Livemusik!

Mit den Autorinnen und Autoren: Dorothea Böhme, Regine Bott, Carolin Hafen, Rainer Bauck, Volker Schwarz, Markus Sauermann und Ingo Klopfer.