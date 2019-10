Get Shorties

Die Kurzgeschichtenautoren lesen und performen ihre Texte. Es darf gelacht, geschmunzelt, nachgedacht und peinlich berührt werden. Abwechslungsreich und hoch unterhaltsam, dazu Live-Musik von Different Paul.

Different Paul ist eine Band sympathischer Burschen aus Stuttgart und Umgebung, die seit 2012 in wechselnder Besetzung zusammenkommt, um Folk Music vor Publikum zu spielen. Begleitet von Akkordeon, Geige, Gitarre, Bass, Piano und diversen Schlagzeug-Instrumenten singen sie mit Leidenschaft und Witz englischsprachige Texte von Liebe und Freundschaft, deren Fortbestand in der Zukunft und im Angesicht etwaiger Apokalypsen und allerlei Trivia und Nerdism.