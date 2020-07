Stuttgarts literarische-kabarettistische Lesebühnenshow

Die Kurzgeschichtenautoren lesen und performen ihre Texte. Es darf gelacht, geschmunzelt, nachgedacht und peinlich berührt werden. Abwechslungsreich und hoch unterhaltsam, dazu Live-Musik.

Die get shorties Lesebühne wieder beim Heimspiel in der besonderen Atmosphäre des Merlin. Keiner anderen Lesebühne gelingt so mühelos die Verknüpfung von Literatur und Kabarett wie die älteste Lesebühne Süddeutschlands. Es darf gelacht und gegrübelt werden.

Ironie und Satire satt, beschäftigen sich die Kurzgeschichten mit den Absurditäten des alltäglichen Lebens.

Gemeinsam kann man Kurzgeschichten der AutorInnen erleben, darüber lachen, rätseln oder nachdenken, Formulierungen finden für ein bisher unbeschreibliches Gefühl, zusammen klatschen und zur Livemusik im Takt wippen. Man kann in Erinnerungen schwelgen, vielleicht peinlich berührt werden und sich an Situationen erinnern, die man eigentlich vergessen wollte, wird Lust bekommen selbst zu schreiben, zu lesen und die Augen für die großartigen Kleinigkeiten des Alltags zu öffnen.

Mit den AutorInnen: Carolin Hafen, Dorothea Böhme, Regine Bott, Nicolai Köppel, Volker Schwarz, Rainer Bauck und Ingo Klopfer.