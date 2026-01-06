Der Get Shorties Lesebühne gelingt stets mühelos der Spagat zwischen Literatur, Kabarett und Comedy.

Seit 25 Jahren ist die umtriebigste Lesebühne Süddeutschlands ununterbrochen im Dienst und hat immer literarische, ironische, scharfzüngige und saukomische Kurzgeschichten im Gepäck.

Acht Autorinnen und Autoren schreiben in wechselnder Besetzung regelmäßig neue Kurzgeschichten und erweitern den Fundus von über 150 bewährten Lesebühne-Texten. Nun kehren die Get Shorties zum wiederholten Mal im Literaturhaus Heilbronn ein.