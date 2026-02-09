Get shorties

Keiner anderen Lesebühne gelingt so mühelos die Verknüpfung von Literatur, Kabarett und Comedy wie der umtriebigsten Lesebühne Süddeutschlands

Keiner anderen Lesebühne gelingt so mühelos die Verknüpfung von Literatur, Kabarett und Comedy wie der umtriebigsten Lesebühne Süddeutschlands. In der Tradition von Wladimir Kaminer bis Torsten Sträter darf gelacht und gegrübelt werden. Acht Autor*innen schreiben regelmäßig neue Kurzgeschichten: literarisch, satirisch, scharfzüngig und saukomisch. Von schwarzen Alltagskomik bis skurrilen Begegnungen ist alles drin, und zwischendurch gibt's Livemusik!