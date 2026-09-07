Seit 2001 ununterbrochen im Dienst: die Get Shorties Lesebühne mit immer neuen Kurzgeschichten und einem Fundus von hundertfünfzig bewährten Texten - das reicht locker für eine 24-Stunden-Nonstoplesung ...

Acht Autorinnen und Autoren schreiben in wechselnder Besetzung regelmäßig neue Kurzgeschichten: literarisch, ironisch, scharfzüngig und saukomisch. Von absurder Alltagskomik bis skurrilen Begegnungen ist alles dabei.