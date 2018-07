„Getrennt – Vereint“ Gemeinschaftsausstellung der Gruppe „Kunstfreunde 2015“

21.07. – 02.09.2018, Kulturhaus Forum Fränkischer Hof Bad Rappenau

Zur diesjährigen Sommerausstellung ist im Kulturhaus die „Gruppe Kunstfreunde 2015“ zu Gast. Diese deutsch- französische Künstlergruppe nimmt auch gerne Gäste mit zu ihren Ausstellungen, um somit immer wieder neue Zusammenstellungen der Kunst zu präsentieren.

So darf man gespannt sein auf die Streetkunst von Marvin Preuße. Er hat in zwei Jahren Recherche fotografisch ca. 200 Versorgungsstationen mit liebevollen Gestaltungen im Dresdner Stadtgebiet erfasst und zu einer beeindruckenden Ausstellung zusammengeführt. Nicht nur die „Rolling Stones“ werden die Besucher erfreuen.

Hermann Brudke ist als gelernter Stuckateurmeister seit vielen Jahren künstlerisch tätig. Seine Akademie ist die Umwelt, die ihn inspiriert Dinge zu tun, zu gestalten, zu formen, zu fotografieren und zu malen. Lassen Sie sich ein auf die Skulpturen voller Darstellungskraft.

Die Künstlerin Mandy Moser begeistert durch farbenkräftige Ölbilder. Für sie bedeutet die Beschäftigung mit der Kunst, aus dem „tristen“ Alltag zu entfliehen. Dabei hat sich ihr Stil zur Schwarz-Weiß-Malerei im letzten Jahr gewandelt. Viele beeindruckende Künstlerporträts sind entstanden. Lassen Sie sich von beiden Darstellungsmöglichkeiten der Künstlerin inspirieren. Natürlich darf das Wahrzeichen von Bad Rappenau- das Wasserschloss nicht fehlen.

Die Künstlerin Margitta Sans entwickelte Ihren Stil in der abstrakten/objektlosen Malerei Durch Freundschaften mit Künstlern in der Pariser Kunstszene schulte sich Ihr Blick. Ebenso bei den vielen Museumsbesuchen in Paris, London und Washington. Der Malprozess zieht sich meist lang hin durch Auftragen mehrere Schichten Farbe, durch Abkratzen und Abwaschen entstehen die Ebenen die wir jetzt in Ihren ausgestellten Bildern erleben dürfen.

Monika Duschek wird uns die Kunst des Airbrush näher bringen. Der Besuch einer Airbrush Messe im Jahr 2011 hat sie nicht wieder losgelassen und Ihr Interesse für diese Kunst war geboren Airbrush bedeutet Luftpinseln. Mittels einer Spritzpistole und Druckluft wird ein fein dosierter Farbnebel erzeugt und somit ein Kunstwerk geschaffen. Lassen Sie sich von den pulsierenden Farben der Bilder einfangen. Die vielen Möglichkeiten und Feinheiten dieser Kunst kennen zu lernen.

Nicht nur die Malerei steckt dem Künstler Bernd Preuße in den „Händen“, sondern auch die Fotografie. So zeigt er uns in dieser Ausstellung seine Farbfotos entfärbt zu Schwarz-Weiß-Darstellungen. Fotos unserer Umwelt werden bearbeitet und angepasst. Großes Interesse fand seine Ausstellung zu Oldies und Motorrädern in Schwarz-Weiß-Optik. Lassen Sie sich überraschen!

Die Ausstellung „Getrennt – Vereint“ der Gruppe „Kunstfreunde 2015“ im Kulturhaus Forum Fränkischer Hof, Heinsheimer Str. 16 in Bad Rappenau, wird am Samstag, dem 21.07.2018, um 15:00 Uhr eröffnet. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Ausstellung ist anschließend bis zum 02.09.2018 jeden Samstag und Sonntag von 14:00 bis 17:00 Uhr. geöffnet.