Der Getzemer Moarkt findet immer am letzten Sonntag im Oktober statt. Es sind mehrere kleine Stände, die den Markt gestalten und den ganzen Tag für regen Besuch sorgen. Mit verschiedenen Angeboten an Speis und Trank sorgen die örtlichen Verein. Der Markt ist entlang der Thingstraße in Götzingen.