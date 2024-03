Gewölbegaukler: "Kuck mal, wer da kommt!"

Die vereinseigene Theatergruppe unter der Leitung von Bernadette Latka präsentiert unter dem Motto „Kuck mal, wer da kommt“ vier amüsante Einakter, die zeigen, was einem mit Besuchern so alles passieren kann.

Drei der Stücke stammen aus der Feder des Wertheimers Martin Köhler. Die spielfreudige Gruppe hat sich wieder einiges ausgedacht, um den Abend zu einem tollen Theatererlebnis zu machen.

In jedem der vier Stücke kommen Gäste, teilweise eingeladen, doch oft müssen sich die Protagonisten mit nicht eingeladenen und unwillkommenen Zeitgenossen auseinandersetzen. In dem Stück "Die vierte Wand" von Peter Reul geht es um eine WG-Party. Passend dazu wird am 26./27. April Fingerfood gereicht, sodass sich auch die Gäste als Teil der Party fühlen können. Martin Köhlers Stücke "Mülltonne rausstellen", "Pizza Diabolo" und "Bratkartoffeln" begeistern durch Wortwitz und Überdrehungen ins Absurde.