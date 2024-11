Gewalt (d) German Wut Wave

GEWALT | „German Wut Wave“ – Post-Punk und No Wave treffen auf Industrial und Elektro

Die „German Wut Wave“-Sensation aus Berlin kommt mit ihrem zweiten Album „Doppeldenk“ über uns. Und wie. Der Titel eine Referenz aus „1984“ von George Orwell, ist die Platte musikalisch und textlich eine „gnadenlose wie markerschütternde Anklage gegen die Welt“ – binnen zehn Stücken ballen Helen Henfling an der Gitarre, Jasmin Rilke am Bass und Patrick Wagner am Mikrofon (früher einmal Sänger der Band SURROGAT) sowie ihr Drumcomputer DM1 Versatzstücke aus Industrial, Post-Punk und Elektro zu einem Donnerhall gegen die Perversionen dieser Welt. Gibt man sich dieser „Gewaltschen“ Orgie von Beats, No-Wave-Gitarren, dunklen Grooves, Noise-Rock-Anklängen und DAF-artigen Vokals hin, will man sich dazu vernichten: Multitoxisch, sexuell und nihilistisch.