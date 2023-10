In einem ungerechten Krieg fällt es uns schwer zu wissen, wie man gewaltlos und doch wirksam handeln kann.

David Lapp-Jost erzählt Geschichten von Pazifisten aus dem Zweiten Weltkrieg und aus den Kriegen in Vietnam und dem Irak und überlegt, was wir daraus lernen können. Dann nennt er einige effektive Friedensprojekte, die im Kontext des Krieges in Ukraine eingesetzt worden sind und verstärkt werden können.