"Gewaltfreiheit und die Lösung von Konflikten durch Diplomatie"

Vortrag von Wiltrud Rösch-Metzler, Journalistin und Vorsitzende von pax christi Rottenburg-Stuttgart

Mehr als andere Kriege, erschüttert der russische Krieg gegen die Ukraine die Menschen hierzulande. Die öffentliche Diskussion, wie dieser Krieg beendet werden könnte, stockt. Lautstark, und verstärkt durch die Medien, wird nach immer mehr Waffen für die Ukraine gerufen. Der Vortrag will das Umfeld des Krieges in den Blick nehmen, die Möglichkeiten des Völkerrechts und der Diplomatie benennen und das Vertrauen in die Gewaltfreiheit stärken.