Gewerbeausstellung auf dem Beerfelder Pferdemarkt

Nach dem grandiosen Auftakt der Oberzent Expo, kurz OX genannt, am Beerfelder Pferdemarkt 2018 rufen die Verantwortlichen jetzt erneut zur Teilnahme auf. Am 12. – 15. Juli ist es soweit. Doch zuvor hatten und haben die Organisatoren noch viel Arbeit. Als Resümee zur ersten Ausstellung dieser Art auf dem Beerfelder Pferdemarkt kann eindeutig das Wort „Erfolg“ bescheinigt werden. Dieses sehr positive Ergebnis ging sowohl aus der Besucherbefragung während der OX 2018 wie auch aus den Bewertungsbogen der Aussteller hervor. Auch in den Medien und bei Politik und Geschäftswelt fand die Oberzent Expo weit über die Grenzen der neuen Stadt hinaus viel Beachtung.

Erneut wird ein variantenreiches Konzept für 4 informative und erlebnisreiche Ausstellungstage sorgen. Die Aktions- und Showbühne bietet sich wieder zur Präsentation des eigenen Unternehmens, spezieller Produkte sowie Vorführungen und Darstellung handwerklichen und künstlerischen Könnens an. Ein bereits durchorganisiertes Musik- und Kleinkunstprogramm sorgt für Ohrwürmer und Sehenswertes auf attraktivem Niveau. Im tageszeitlichen Wechsel gibt es kulinarische Leckerbissen mit begleitenden Getränken. Gewerbe, Handwerk und Dienstleistungen aus unterschiedlichsten Branchen bieten einzeln und auch als Netzwerk die Vielfalt ihrer Produkte an. Nochmal überarbeitet wurden einige Standanordnungen und Größen, so dass für einige weitere Teilnehmer noch zusätzlicher Platz vorhanden ist. Interessenten melden sich bitte bis spätestens 20. Februar unter der e-mail Adresse: mail@oberzent-expo.de , hier bekommen sie Fragen zur Teilnahme beantwortet und können sich zur OX 2019 als Aussteller oder Werbepartner anmelden. . Variable Größen und Anordnung einzelner Ausstellungsstände sowie ineinanderfließende Bereiche werden auch 2019 ein beeindruckendes Gesamtbild der neuen Oberzent Expo abbilden. Gemeinsamkeit und Miteinander wird großgeschrieben. Dabeisein und die Oberzent in ihrer ganzen Leistungsbreite und –stärke zu präsentieren ist das Ziel.