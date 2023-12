Gewitzt wie! - Science Slam

Theoretisch lustig!

Beim Science Slam erklären Menschen mit viel Hirn und Humor hochkomplexe Zusammenhänge aus der Welt der Wissenschaft – und zwar so, dass alle es verstehen. Kein Fachchinesisch, keine öde Vorlesung – sondern knackige Kurzvorträge von höchstens 10 Minuten. Da wird Einstein zum Rockstar!

Falls nach dem Vortrag eine Frage offen bleibt, darf sie direkt gestellt werden. Der Expertin oder dem Experten mal so richtig auf den Zahn fühlen? Hier ist es möglich! Am Ende bestimmt allein das Publikum, welchen Vortrag es am überzeugendsten fand und mit einer symbolischen Siegtrophäe belohnt. Häufigste Nebenwirkung: Lachmuskelkater!

Selber auftreten? Anmeldung an booking@hankmflemming.de.

In Kooperation mit der VHS Reutlingen.

Moderiert und angeleitet wird das Ganze von Hank Flemming.

Hank M. Flemming ging lange als Zuschauer zu Poetry Slams, bis er merkte, dass man keinen Eintritt zahlen muss, wenn man selber auftritt. Mittlerweile blickt er auf ca. 500 Auftritte und Moderationen bei Poetry Slams, Science Slams, Comedyshows etc. zurück. Der promovierte Psychologe gewann den Literaturförderpreis Erzgebirge, den ZÜBLIN-Kulturpreis und stand viermal in Folge bei Landesmeisterschaften im Poetry Slam auf dem Siegertreppchen. Einmal sogar ganz oben. Privat ist er eher schüchtern. Mehr unter: www.hankmflemming.de.