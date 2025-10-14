Gewitzt wie! - Science Slam

Theoretisch lustig!

Beim Science Slam erklären Menschen mit viel Hirn und Humor hochkomplexe Zusammenhänge aus der Welt der Wissenschaft – und zwar so, dass alle es verstehen. Kein Fachchinesisch, keine öde Vorlesung – sondern knackige Kurzvorträge von höchstens 10 Minuten. Da wird Einstein zum Rockstar!

Falls nach dem Vortrag eine Frage offen bleibt, darf sie direkt gestellt werden. Der Expertin oder dem Experten mal so richtig auf den Zahn fühlen? Hier ist es möglich! Am Ende bestimmt allein das Publikum, welchen Vortrag es am überzeugendsten fand und mit einer symbolischen Siegtrophäe belohnt. Häufigste Nebenwirkung: Lachmuskelkater!