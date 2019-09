Gewoben in Gottes Geschichte

Die Ausstellung wird mit einem Eröffnungsvortrag von Janina Mangelsdorf (EFW) und Musik von Dorothea und Thomas Frank am Dienstag, 15. Oktober 2019, um 19.30 Uhr in der Liebfrauenkapelle eröffnet.

Die Ausstellung zum Jubiläum der „Evangelischen Frauen in Württemberg“ (EFW) zeigt die Geschichte seit der Gründung 1919, beleuchtet das Engagement von evangelischen Frauen in Kirche und Gesellschaft im Laufe von 100 Jahren und befasst sich mit aktuellen Fragestellungen. Über Bodenbilder und weitere Ausstellungselemente werden Themen wie Frauen in Familienverantwortung, Selbstoptimierung von Frauen oder Spiritualität im Alltag aufgerufen und regen dazu an eigene Haltungen zu entwickeln und für die Zukunft mitzudenken. Zum Mitmachen gibt es einen Webrahmen und einen Kleiderständer mit Kleidern zu verschiedenen Themen. Dekanin Friederike Wagner ist Schirmherrin der Ausstellungspräsentation in Crails-heim.