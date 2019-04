Gewohnheiten verändern: Authentic Movement und die Feldenkrais Methode

Die eigene Präsenz in der Welt zu verbessern, darauf zielen sowohl die Feldenkrais Methode wie auch Authentic Movement. Beide Methoden lenken die Aufmerksamkeit darauf, wie man wahrnimmt und sich bewegt. Beide ermutigen dazu, nach innen zu lauschen und eine respektvolle Haltung zu sich selbst als lernendem Wesen einzunehmen. Aber sie tun es in sehr unterschiedlicher Weise.Die Feldenkrais Methode fordert dazu heraus, eigene Gewohnheiten in der Wahrnehmung und Bewegung zu bemerken, während man sich durch ein sehr strukturiertes Labyrinth von möglichen Pfaden und Verbindungen bewegt. Viele unterschiedliche Arten, eine bestimmte Aktion oder Bewegung zu organisieren, werden vorgeschlagen. Einige fühlen sich vertraut an, andere unbekannt und seltsam. Durch die direkte Erfahrung von unterschiedlichen Variationen verfeinert sich die Fähigkeit unseres Nervensystems, die Bewegung zu organisieren, so dass die Bewegung leichter und leichter fällt.Es ist wie bei den Versuch-und-Irrtum-Erkundungen eines Babys. Der Lernprozess passiert in einer tieferen Schicht im Nervensystem und kann nicht bewusst wahrgenommen werden. Manche nennen das »organisches Lernen«.Im Authenitc Movement ist man eingeladen, auf die eigenen Bewegungsimpulse zu hören und ihnen zu folgen. Durch das Ausüben der Methode verfeinert sich die Fähigkeit, die entstehenden Bewegungen innerlich wahrzunehmen, sie zuzulassen und ihnen zu folgen, und dabei alle Urteile oder Interpretationen zu vermeiden.Oft kreiert man dazu füreinander einen Raum, in dem man sich geschützt und sicher in diesen Zustand des Lauschens und Bewegens hineinfallen lassen kann, indem eine/r die Rolle des Beobachters einnimmt. Beobachten (oder bezeugen) ermöglicht, sich einstellende Interpretationen wahrzunehmen, während man einfach versucht, für jemand anderen präsent zu sein.Es gibt dabei keine Anleitung; angeboten werden Raum und Zeit, sich selber zuzuhören und sich zu bewegen wie es den eigenen Impulsen entspricht. Viele Praktizierende erleben das als eine Gelegenheit, Muster der Anspannung oder der Blockiertheit zu überwinden und loszulassen.