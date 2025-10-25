GHOST DUBS (D) + MT GEMINI (BE)

Ghost Dubs ist das Projekt von Michael Fiedler (alias Jah Schulz) und steht für extrem minimalistischen, düsteren Dub-Techno, der die Grenzen zwischen Dub, Techno und Ambient verschwimmen lässt. Die Musik zeichnet sich durch tiefe, wuchtige Bässe, spärlich eingesetzte Sounds und eine dichte, oft geisterhafte Atmosphäre aus – geprägt von Knistern, Rauschen und einem dumpfen, „unterwasserartigen“ Klangbild.

Ghost Dubs destilliert die Essenz aus 50 Jahren Bassmusik zu einem hypnotischen, fast abstrakten Sound, bei dem der klassische Dub-Offbeat stets präsent bleibt, aber in ein experimentelles, maschinelles Klanguniversum überführt wird. Die Tracks sind meist langsam, repetitiv und laden zum Eintauchen ein – ein „dunkler safe place für mörderisch tiefe Bässe“. Kurz gesagt: Ghost Dubs steht für radikal reduzierten, atmosphärisch-dichten Dub-Techno, der Dub-Tradition mit moderner, experimenteller Soundästhetik verbindet.