"Ghost Pop" at it´s best: Daniel Benyamin Trion inder 7180 Bar

Daniel Benyamins „Life After Music!“ ist nur schwer vorstellbar, denn mit ihm präsentiert Adieu Tristesse e.V. am 06.11.2026 einen der Großen der kleinen deutschen Indiepopszene in Trio-Besetzung in der Crailsheimer 7180 Bar.

Vor mehr als 25 Jahren war er mit einer seiner ersten Bands, der Crossover – Chaospopband Noisetoys in der Crailsheimer Gegend und schon damals war im genialen Schrammelchaos der absolute Drang zur großen Melodie erkennbar.

Schon seit Kindertagen vermischt Daniel Benyamin die verschiedensten Genres. Die melancholische Seite J.S. Bachs verehrte er genauso wie heimlich gehörte Wave-Punk Bands, Rockmusik war zuhause verboten. Mit 12 Jahren entdeckte er zufällig auf einem defekten Kassettenrekorder das Mehrspurrecording und komponierte damit die Musik, die er nicht hören durfte. Diese kreative Bipolarität zeigt sich nie so klar wie in seinem zweiten Album als Daniel Benyamin: „Life After Music“, dass der kreative Kopf von Sea + Air und Jumbo Jet im Mai 2026 auf Ghost Palace Records/Cargo veröffentlichte. Das Album reist spielerisch von einem Pol zum anderen: opulent und reduziert zugleich, ist es ebenso eingängig wie atmosphärisch und schöpft aus seinen Tanz- und Filmsoundtracks der letzten Jahre.

Seit er mit 17 Schule und zuhause verließ, performte Daniel Benyamin seine Kunst in über 2000 Konzerten in 35 Ländern. Hunderte veröffentlichte Songs und Kompositionen später wagte Daniel Benyamin 2022 einen Neuanfang als Solokünstler. Sein größter Erfolg dabei ist, dass er sich völlig unverfälscht in seiner Musik widerspiegelt, losgelöst von Mainstream und Erwartungen. Zerbrechlichkeit, großes Songwriting und energievolle Rhythmen, vorgetragen von analogen Instrumenten und allem voran seiner einzigartig emotionalen Stimme, lassen einen musikalischen Kosmos wachsen, den Daniel Benyamin „Ghost Pop“ nennt.

Einlass: 20.00 Uhr.