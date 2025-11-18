GHOSTWOMAN (CAN) - Support: Calvin Love

GHOSTWOMAN ist ein kanadisches Indie-Rock-Duo, das von Multiinstrumentalist Evan Uschenko gegründet wurde und seit 2023 mit Schlagzeugerin Ille van Dessel als festes Bandmitglied auftritt. Ihr Sound vereint Elemente aus Psychedelic Rock, Garage Rock, Surf und Country zu einem düsteren, analog geprägten Lo-Fi-Stil. Die Musik erinnert an Bands wie The Velvet Underground, The Black Angels und The Byrds. Die Alben zeichnen sich durch warme, analoge Klänge, reduzierte Arrangements und hallende Vocals aus, die eine nostalgische Atmosphäre erzeugen.

Pressestimmen:

„Eine Liebeserklärung an Jefferson Airplane, die Byrds und King Gizzard.“ Musikexpress

„GHOSTWOMAN feiert den Psychedelia und viel Reverb infizierten Garage Rock der späten 60er Jahre.“ Rolling Stone

„Es ist das Gefühl von Freiheit, ein Roadtrip entlang des Pazifiks, der 60er Jahre Sound von Kalifornien, der nach psychedelischem Folk und Krautrock klingt.“ radioeins (Album der Woche)