Fünf Jahre nach ihrem letzten Plattenprojekt kehrt GIANNA NANNINI mit ihrer neuen Single „Silenzio“ zurück Tournee unter dem Motto „Sei nell’anima“ für Ende 2024 geplant, Tourstopp am 06. Dezember in der Ludwigsburger MHPArena

„Silenzio“ ist das Eröffnungsstück von Gianna Nanninis neustem Projekt. Es ist eine tiefgründige musikalische Reflexion, ein starrer Blick auf die eigenen Gefühle, die – am Ende einer Beziehung - nur in der Introspektion Zuflucht finden. Die Klavier-Ouvertüre setzt eine rhythmische Entwicklung in Gang, die in dem energischen Refrain ihren Höhepunkt findet. Niemand ist schuld; wir sind allein in einem ständigen Schmerz, der das Bedauern nährt: „Quello che non ho / Ora lo so / Sei tu il mio silenzio“.

Als Ausdruck eines neuen künstlerischen Weges, antizipiert „Silenzio“ das neue Album, welches im Frühjahr erscheinen wird sowie einen kommenden Film und eine von Friends & Partners produzierte und mit 3Monkeys koproduzierte internationale Tournee, mit der GIANNA NANNINI ihr Publikum wieder für sich begeistern wird.

Die „Sei nell'anima tour – European Leg“ beginnt am 25. November im Hallenstadion in Zürich und wird am 28. November in der Olympiahalle in Zürich-Monaco fortgesetzt, bevor sie am 06. Dezember in der Ludwigsburger MHPArena Station macht.