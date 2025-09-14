Gianni Dato & The Blue Tone, ist das Bandprojekt des in Sizilien geborenen Sängers und Gitarristen.

Das Quartett spielt Blues-Rock vom Feinsten,rockig, funky, Jazz und immer groovy.Im Programm sind Tunes von Steely Dan, Matt Schofield, Eric Clapton, Robert Cray, Dire Straits- Ploce und eigene Komponisten, von Gianni Dato. Mit dem Zauberer seiner begnadeten Stimme und seinem variantenreichen uns stilsicheren Gitarrenspiel zieht er sein Publikum in seinen Bann.