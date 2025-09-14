Gianni Dato & The Blue Tone, ist das Bandprojekt des in Sizilien geborenen Sängers und Gitarristen.
Das Quartett spielt Blues-Rock vom Feinsten,rockig, funky, Jazz und immer groovy.Im Programm sind Tunes von Steely Dan, Matt Schofield, Eric Clapton, Robert Cray, Dire Straits- Ploce und eigene Komponisten, von Gianni Dato. Mit dem Zauberer seiner begnadeten Stimme und seinem variantenreichen uns stilsicheren Gitarrenspiel zieht er sein Publikum in seinen Bann.
Haus Nazareth Brunnenbergstraße 34, 72488 Sigmaringen
