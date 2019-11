Die WüstenRockKombo aus Tucson (Arizona) ist zurück. Masterminde Howe Gelb hat dazu zwar nicht die ehemaligen Bandmitglieder Joey Burns und John Convertino (die beiden sind heute "Calexico") reaktiviert, aber dafür den Original Drummer Tommy Larkin und u.a. Gabriel Sullivan, einen der besten jungen SingerSongwriter aus dem Süden der USA.

Nach dem großen Erfolg von Howe Gelbs solo Album "Gathered", welches 4-5 Sterne Kritiken in den besten Tageszeitungen und Magazinen erhielt, dazu große Radiostationen begeisterte, begann Howe Gelb mit den Sessions zu Re-Ballading The Thin Line Man. Das 2. Giant Sand Album wird nun also auch neu aufgenommen. Zusammen mit Original-Mitglied an den Drums, Tommy Larkins, Gabriel Sullivan, Annie Dolan und Thoger Lund.

Das Album wird im Herbst via Fire Records veröffentlicht und auf einer ausgiebigen Europatournee gespielt.