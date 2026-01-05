„Gib Schub, Rakete!“ spielt ihre Lieblingssongs, von den 60ern bis heute.

Dabei verleihen die Stimmen der beiden Frontfrauen der wilden Mischung aus Indie, Alternative, Garage & Punk die besondere Note, die auch Euch begeistern wird.

Kommen, hören, tanzen, feiern!

Die Band „Gib Schub, Rakete!“ entstand 2008 durch den Zusammenschluss zweier Coverbands.

Nicht nur musikalisch vereint trafen auch zwei identische Bandphilosophien aufeinander: „Wir wollen nur Lieder covern, die UNS gefallen und Spaß machen!“

Wir achten nicht darauf, ob ein Titel ein breites Publikum anspricht – einzig allein UNSERE Liebe zum Song zählt.

Dabei profitiert die Auswahl von den tiefen und weitreichenden Kenntnissen der einzelnen Bandmitglieder in der Rockgeschichte. So entsteht eine interessante Mischung aus alten und neuen, aus sehr bekannten und weniger bekannten Liedern – und alle eint natürlich unser Faible für Rockmusik.

Und diese Liebe zur Musik ist ansteckend – davon zeugt die Atmosphäre auf unseren Konzerten. Spaß, Ausgelassenheit, Freude und Tanz ist unsere Maxime!