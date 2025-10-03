Giengener Herbsthock

Giengen an der Brenz lädt ein.

12 Uhr: offizielle Eröffnung und Fassanstich durch Oberbürgermeister Dieter Henle,

Musikalische Unterhaltung mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und der BSH BigBand auf dem Rathausplatz,

Schwäbische Schmankerl: geröstete Maultaschen, Schupfnudeln mit Kraut, Kutteln, Schwäbische Burger, Kürbissuppe u. v. m,

Angebote und Aktionen der örtlichen Händler in der Marktstraße und im Ried-Center,

Sparkassen-Spiellandschaft,

Kunstausstellung GiengenArt im ehemaligen Müller-Markt,

kostenloser Bimmelzug zwischen Innenstadt und Gewerbegebiet "Ried",

kostenloser Bustransfer zwischen Hürben, Burgberg, Hermaringen, Hohenmemmingen und Kernstadt (Fahrplan siehe unten)

Ein Besuch lohnt sich auch in den Teilorten Burgberg und Hürben: Alte Mühle in Burgberg: traditionelles Zwiebelkuchenfest / Erlebnismuseum HöhlenSchauLand: Sonderausstellung „Streuobswiesen“