Giengener Herbsthock

Giengen an der Brenz lädt ein.
12 Uhr: offizielle Eröffnung und Fassanstich durch Oberbürgermeister Dieter Henle,
Musikalische Unterhaltung mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und der BSH BigBand auf dem Rathausplatz,
Schwäbische Schmankerl: geröstete Maultaschen, Schupfnudeln mit Kraut, Kutteln, Schwäbische Burger, Kürbissuppe u. v. m,
Angebote und Aktionen der örtlichen Händler in der Marktstraße und im Ried-Center,
Sparkassen-Spiellandschaft,
Kunstausstellung GiengenArt im ehemaligen Müller-Markt,
kostenloser Bimmelzug zwischen Innenstadt und Gewerbegebiet "Ried",
kostenloser Bustransfer zwischen Hürben, Burgberg, Hermaringen, Hohenmemmingen und Kernstadt (Fahrplan siehe unten)
Ein Besuch lohnt sich auch in den Teilorten Burgberg und Hürben: Alte Mühle in Burgberg: traditionelles Zwiebelkuchenfest / Erlebnismuseum HöhlenSchauLand: Sonderausstellung „Streuobswiesen“