Giengener Sonntage

Felsen-Combo: So nennen sich die sechs Musiker seit 2024, die mit Leidenschaft deutsche und internationale Oldies und Evergreens aus den 50er, 60er und 70er Jahren präsentieren. Sie wollen ihr Publikum an die damaligen schönen Zeiten erinnern.

Die Titel, die die jahrzehntelang erfahrenen Musiker präsentieren, dürften den allermeisten Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt sein und zum Mitsingen, Schunkeln und Tanzen anstecken. Wenn die Gäste auf dem Heimweg noch die gehörten Ohrwürmer pfeifen oder singen, wissen die Musiker, dass ihr Livesound und die Programmauswahl richtig waren.

Folgende Gruppen treten noch bis Ende September auf und bieten Ihnen Kulturelles und Kulinarisches am Giengener Brenzufer:

14.09.2025 Neresheimer Schalmeien e. V.

21.09.2025 Musikverein Staufen e. V.

28.09.2025 Herrmann-Eckardt Project & Moore

Die gedruckten Programmflyer finden Sie im Giengener Rathaus, in der Tourist-Information, in den städtischen Einrichtungen sowie in verschiedenen Giengener Einzelhandelsgeschäften.