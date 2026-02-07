Gierig & Gefräßig - Comedy-Kochshow

Zwei Schwestern, eine Herdplatte, null Plan: Die Zwillinge Milena und Sophia, alias Gierig und Gefräßig, teilen sich nicht nur das gleiche Gesicht, sondern auch ihre große Leidenschaft für Kochen und Essen.

Was da auf der Bühne passiert, ist irgendwo zwischen Kochshow, Comedy und Chaos einzuordnen: Mit einer guten Portion Wortwitz, einer Prise unnützem Wissen und einem ordentlichen Schuss Unsinn bereiten die beiden ein Drei-Gänge-Menü zu — rein pflanzlich, dann können alle mitessen. Also kommt hungrig, denn am Ende dürft Ihr das Resultat natürlich verkosten! Weit entfernt von Profiküche (mindestens 12m), dafür authentisch, sehr lecker und sehr lustig.