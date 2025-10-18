Gig–Blog Pop-Quiz

Never mind the gig-blog, here's the pop-quiz

Never mind the gig-blog, here’s the pop-quiz: Der Stuttgarter Konzertblog gig-blog präsentiert endlich wieder sein allseits beliebtes Pop-Quiz mit Quizfragen zur Popkultur der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit. Nicht nur für Musik-Nerds und Auskenner:innen, sondern für alle, die Musik mögen. Von Ozzy bis Lizzo, von Nina Hagen bis Nina Chuba, von Kraftwerk bis Kraftklub, im bunten Fragenmix dürfte für jeden Pop-Fan etwas dabei sein. Viele neue Quizfragen garantieren kurzweiligen Ratespaß und allerbeste Unterhaltung. Wer traut sich ins Scheinwerferlicht auf den Ratestuhl? Wer gibt als Publikumsjoker den entscheidenden Hinweis? Wer beeindruckt die Begleitung mit abseitigem Spezialwissen? Dem Gewinnerteam winken tolle, liebevoll ausgewählte Preise für Popkultur-Liebhaber:innen.