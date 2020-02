Semmel Concerts Entertainment und Semtainment präsentieren im März 2020 zwei exklusive Deutschlandkonzerte der italienischen Dance-Ikone Gigi D’Agostino!

Mit seinen legendären Hits wie „L'Amour Toujours“, „BlaBlaBla“ oder „The Riddle“ hat er schon lange Kultstatus erreicht und seine aktuelle Single „In My Mind“ stürmt seit Juli 2018 ebenfalls die internationalen Charts. Im Frühjahr 2020 segelt „Il Capitano“ nach Deutschland und spielt am 05. März im Münchner Zenith und am 06. März in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. Tickets gibt es ab dem 20.05.2019, um 10:00 Uhr bei eventim.de und ab Donnerstag, den 23.05.2019, um 09:00 Uhr auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Gigi D’Agostino ist einer der erfolgreichsten Italien Exporte aller Zeiten, er ist nicht nur DJ, sondern auch Musikproduzent und Kult-Ikone. Sein großer Durchbruch gelang ihm mit dem 1999 veröffentlichten Album „L’Amour Toujours“ das in Deutschland den Platinstatus und in Österreich sogar Dreifachplatin erreichte.

Im Jahr 1993 begann er als Resident DJ eines bekannten Clubs in seiner Heimatstadt Turin zu arbeiten, dadurch etablierte er sich in der Dance-Szene und identifizierte sich Mitte der 90er Jahre mit dem Musikstil Mediterranean Progressive, den er maßgeblich beeinflusste.