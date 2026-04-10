Gilda Sahebi im Gespräch mit Achim Bogdahn

Gilda Sahebi weiß, warum uns alle mehr eint als trennt.

erbinden statt spalten – diskutieren Sie mit im Rahmen der 43. Baden-Württembergische Literaturtage.

Gilda Sahebi ist Ärztin, Politikwissenschaftlerin, Nahost-Expertin, vielfach ausgezeichnete Journalistin, Kolumnistin – und eine genaue Analytikerin unserer hochexplosiven deutschen Gegenwart. In ihrem jüngsten Buch Verbinden statt spalten. Eine Antwort auf die Politik der Polarisierung räumt sie mit gängigen Mythen und Fake Facts auf und erläutert, warum uns mehr eint als trennt.

In der vielbeschworenen Erzählung von der tief gespaltenen deutschen Gesellschaft erkennt Sahebi genau das: eine Erzählung, politisch generiert und medial verstärkt und schlicht falsch. Denn eigentlich sind Menschen viel öfter zufrieden, helfen und unterstützen einander, suchen Verbindung, nicht Hass.

Wo geht die Suche nach Verbindung auf der gesellschaftlichen Ebene verloren? Und was kann man tun, um der Erzählung von Spaltung keinen Raum zu geben? Darüber spricht Gilda Sahebi mit Achim Bogdahn, einem der tollsten Interviewer des Landes. Und weil es ums Verbinden geht, sind Sie eingeladen, mitzudiskutieren.

Gefördert im Rahmen des Literatursommers 2026 – eine Veranstaltungsreihe der Baden-Württemberg Stiftung (www.literatursommer.de).