Giles Robson & Band

Auch wenn sein Bekanntheitsgrad hierzulande noch nicht so groß ist, zieht der britische Harpspieler Giles Robson mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch die Blueswelt und zählt zu den Besten in Europa. Sein 2016 erschienenes Album “For Those Who Need The Blues” hat definitiv für seine Etablierung in der Oberliga der Harmonikaspezialisten gesorgt. Seine Zusammenarbeit mit Joe Louis Walker und Bruce Katz auf dem von Alligator Records produzierten Album “Journeys To The Heart Of The Blues”, unterstreicht diesen Status. Sein Harpspiel ist sowohl kraftvoll als auch respektvoll gegenüber seinen Vorbildern aus dem Chicago-Blues, vor allem Little Walter.

Mit einer Stimme, die stark an den legendären Charles Musselwhite erinnert, ist Giles dabei, seinen exponentiell steilen Aufstieg durch die pulsierende britische und internationale Bluesszene fortzusetzen. Dies dürfte er an diesem speziellen Abend im Häberlen eindrucksvoll untermauern.

Besetzung:

Giles Robson – harp, vocalsTom Julian-Jones - guitarFergie Fulton - bassJason Ribeiro - drums