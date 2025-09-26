"Gin im Wald"

Die Zeiten, als Gin noch ein “Arme-Leute-Fusel” war, sind längst vorbei.

Hochwertige Produktionen auf der ganzen Welt schufen mittlerweile über 5.500 bekannte Variationen des Wacholderschnapses mit über 200 verschiedenen Ingredienzien.

Taucht mit uns bei diesem geführten Tasting in die Aromavielfalt von Wald und Wiese ein.

Genießt 5 hochwertige Gins aus aller Welt und abseits des Mainstreams, welche die frischen kräuter- und pflanzenreichen Noten der Natur widerspiegeln.

Das Tasting findet bei trockenem Wetter – wie könnte es auch anders sein – draußen auf der Waldlichtung im Feuerschein neben der Katzenberghütte statt.

Abgerundet wird der Abend mit einem leckeren, themenbezogenen Menü im Waldorado-Style:

Das Menü startet mit dem Gruß aus der Küche. Unser leckeres Kräuter-Pesto-Brot, weil’s passt und schon Tradition hat.

Zur Vorspeise gibt es dann Wildkräutersalat mit Honig-Senfdressing, Sonnenblumenkerne und gesmoktem Schafskäse aus dem Holzschiffchen.

Zum Hauptgang und zum satt werden gibt es, passend zum Thema, Leckereien vom Wildschwein und Hirsch mit Kräutersaitlingen und Rahmsoße. Dazu könnt Ihr Euch gefüllte Wiesenchampis, buntes rustikales Rübengemüse, frische Feldkartoffeln mit Rosmarin und/oder Buchweizenrisotto auf die Teller packen.

Der Nachtisch kommt passend zum Thema und Jahreszeit, irgendwas Leckeres vom Baum oder Strauch daher – laßt Euch überraschen!

Im Preis mit inbegriffen:

Unser traditioneller fruchtiger Begrüßungscocktail

Der 3-gängige kulinarischer Streifzug durch Wald und Wiese

gepaart mit 5 korrespondierenden Gins (die Details folgen noch), dazu verschiedene Tonicse und Botanicals.

(die Details folgen noch), dazu verschiedene Tonicse und Botanicals. Alles Wissenswerte rund um das Thema Gin und die angebotenen Spirituosen

Durch den Abend werden wir, wie immer, von unsrer lieben Gin-Lady Alex Keikott von let it be Gin aus Bad Mergentheim, geführt.

Parkplätze sind ausreichend vorhanden.