Gin & Tonic Tasting: Von den Küsten dieser Welt

Tasting mit 5 verschiedenen Gins, Tonics, Botanicals, Wissen und lecker Essen.

Viele Gins werden an außergewöhnlichen Plätzen hergestellt: an den rauen Klippen des Nordens, den sonnigen Costa Südeuropas oder an der Surfspots des Pazifiks. Alexandra Keikott von LetitBeGin (www.letitbegin.de) nimmt Euch mit auf eine Tour zu besonderen Orten auf der ganzen Welt, immer in der Nähe des Meeres - mit 5 Gins und den dazu passenden Tonic Water. Dazu gibt es wie immer einen Teller voller Leckereien. Lasst Euch überraschen!

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt (Mindestalter 18 Jahre).