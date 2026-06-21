Ginga – Musica Popular Brasileira

Ob schwungvoll oder voller Sehnsucht: Ginga trifft immer den richtigen Ton.

Das brasilianische Wort "Ginga" bringt ein vielschichtiges Lebensgefühl zum Ausdruck - Leichtigkeit, Bewegung und Rhythmus. All das spiegelt sich im Repertoire der Band wider: Neben Bossa Nova spielt Ginga ausgewählte Stücke brasilianischer Künstler, für deren Musik sich der Name „Musica Popular Brasileira“ etabliert hat.

Die brasilianischen Texte und die Klänge der MPB umfassen eine große Bandbreite an starken Emotionen: von Lebensfreude bis Sehnsucht. Die Melancholie und der Samba kommen immer gleichzeitig zusammen.

Jeder der Musiker*innen hat einen ganz eigenen Zugang zu brasilianischer Musik. Die Sängerin Clara de Farias hat ihre Wurzeln in Rio de Janeiro, wo sie auch einige Zeit lebte, während der Schlagzeuger Christoph Müller einen Studienaufenthalt in Salvador da Bahia verbrachte. Der Gitarrist Bruno Frey Nascimento und der Bassist Andrey Tatarinets sind ebenso begeisterte Fans der MPB. Das hört man in jedem Takt, in jeder Phrase und in jedem Groove.

Clara de Farias - Gesang

Bruno Frey Nascimento - Gitarre

Andrey Tatarinets - Bass

Christoph Müller - Schlagzeug