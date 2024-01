HOUSE OF CRINOLINE öffnet die Türen vom Projektraum Wagenhalle zu einem flirrenden Ball mit Fashion, Voguing, Figurenspiel und Aktivismus! Unser historischer Ausgangspunkt ist eine zu unrecht unbekannte Autorin und Schauspielerin aus der Epoche der Romantik: Sophie Albrecht. Sie setzte sich in feministischen Salons für Gleichberechtigung und das Auflösen starrer Geschlechterrollen ein. Wir werden ihre Texte deklamieren, die Mode ihrer Zeit anprobieren, Vergleiche mit Ausdrucksformen anderer marginalisierter Gruppen wagen und uns die Geister der alten Zeiten vom Leib tanzen. Wir besingen die Opfer des Patriarchats, gedenken den Autor*innen, die nie gehört wurden und sorgen dafür, dass wir frei bleiben! Wir teilen Wut, Trauer und Freude über Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Come and slay!