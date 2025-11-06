Giora Feidman - For a Better World

Giora Feidman begleitet von Klezmer Virtuos.

Musik für eine bessere Welt – komponiert von Majid Montazer, interpretiert von Giora Feidman.

Mit ihrem neuen Konzertprogramm “For a Better World” schlagen Giora Feidman und der iranische Komponist Majid Montazer ein weiteres bedeutendes Kapitel ihrer künstlerischen Zusammenarbeit auf. Nach den Erfolgsprogrammen “Friendship” und “Revolution of Love” führen sie ihre musikalische Botschaft fort: ein leidenschaftliches Plädoyer für Frieden, Menschlichkeit und Hoffnung.

Mehr als 150.000 Konzertbesucher haben die bisherigen Programme erlebt – ein beeindruckender Beleg für die emotionale Kraft und internationale Strahlkraft dieser außergewöhnlichen Vision.

„Er schreibt. Ich spiele. Das ist unsere Mission.“ – Giora Feidman.

Feidman bringt es auf den Punkt: Montazers Kompositionen bilden das Fundament der Konzertreihe. Sie verbinden klassische Strukturen mit persischen Klangfarben, spiritueller Tiefe und kultureller Offenheit – ein Klangkosmos, wie geschaffen für seine Klarinette. Gemeinsam tragen sie diese Musik in die Welt – als emotionales Statement für Verständigung und Versöhnung.

Majid Montazer – Komponist mit Vision.

Majid Montazer ist der kompositorische Impulsgeber hinter den Konzertprogrammen “Friendship”, “Revolution of Love” und nun “For a Better World”. Mit feinem Gespür verwandelt er gesellschaftliche Themen in Musik, die verbindet und bewegt. In Giora Feidman hat er einen kongenialen Interpreten gefunden, der seine Werke nicht nur erklingen lässt, sondern ihnen eine zutiefst persönliche Ausdruckskraft verleiht. Ihre Zusammenarbeit ist Ausdruck einer tiefen künstlerischen und menschlichen Verbundenheit, getragen von dem gemeinsamen Wunsch, die Welt durch Klang ein Stück heller zu machen.

Ein musikalisches Manifest für den Frieden.

Ob in renommierten Konzertsälen oder kleinen Kulturhäusern – “For a Better World” ist ein musikalisches Statement zweier Künstler, deren gemeinsame Vision weit über Noten hinausreicht. Montazers Partituren werden durch Feidmans Klarinette lebendig – direkt, emotional, eindringlich.