Giora Feidmann: For A Better World

Mit »For a Better World« setzen der Klarinettist Giora Feidman und der iranische Komponist Majid Montazer ihre erfolgreiche künstlerische Zusammenarbeit fort. Nach »Friendship« und »Revolution of Love« widmen sie sich erneut den großen Themen Frieden, Menschlichkeit und Hoffnung. Mehr als 150.000 Menschen haben die bisherigen Programme erlebt. Im Zentrum stehen Montazers Kompositionen, die klassische Strukturen mit persischen Klangfarben, spiritueller Tiefe und kultureller Offenheit verbinden. Feidmans Klarinette verleiht ihnen eine persönliche Ausdruckskraft.