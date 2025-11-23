Giorgi Gigashvili

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Romantik und Rebellion

Seine Fähigkeit, Musik nicht nur zu spielen, sondern tief zu durchleben, verspricht einen Abend voller Intensität und Überraschungen. Giorgi Gigashvili verbindet Tradition mit moderner, fast improvisatorischer Freiheit – ein Künstler, der klassische Werke neu denkenlässt. Ein Konzert, das nicht nur die Geschichte der Romantik erzählt, sondern auch zeigt, wie sich diese bis in die Moderne weiterentwickelt – und mit einem Pianisten, der all diese Facetten meisterhaft zum Leben erweckt. Ein Muss für alle, die Musik nicht nur hören, sondern fühlen wollen!

kongresszentrum liederhalle.jpg
