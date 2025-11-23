Romantik und Rebellion

Seine Fähigkeit, Musik nicht nur zu spielen, sondern tief zu durchleben, verspricht einen Abend voller Intensität und Überraschungen. Giorgi Gigashvili verbindet Tradition mit moderner, fast improvisatorischer Freiheit – ein Künstler, der klassische Werke neu denkenlässt. Ein Konzert, das nicht nur die Geschichte der Romantik erzählt, sondern auch zeigt, wie sich diese bis in die Moderne weiterentwickelt – und mit einem Pianisten, der all diese Facetten meisterhaft zum Leben erweckt. Ein Muss für alle, die Musik nicht nur hören, sondern fühlen wollen!