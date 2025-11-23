Giorgi Gigashvili präsentiert ein faszinierendes Programm, das Romantik und Moderne vereint. Werke von Robert und Clara Schumann sowie Felix und Fanny Mendelssohn spiegeln intime musikalische Dialoge und lyrische Eleganz wider. Den Kontrast dazu bildet Prokofjews 8. Sonate, ein expressives Meisterwerk voller Dramatik und Tiefe. Ein Abend voller Poesie, Leidenschaft und virtuoser Brillanz!

Meisterpianisten - 2. Abend

Romantik und Rebellion

Schumann – Arabeske C-Dur op. 18

Clara Schumann - Variationen über ein Thema von Robert Schumann op. 20

Mendelssohn - Lieder ohne Worte op. 19

Fanny Mendelssohn - Vier Lieder ohne Worte op. 8

Prokofiew - Sonate Nr. 8 B-Dur op. 84